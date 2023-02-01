傳統上農暦2月2日是土地公聖誕，民眾會在那天拜土地公求財，但民俗專家廖美然表示，今年是閏雙二月，所以要拜兩次，周六（4日）立春當天上午9點就要先拜土地公，並準備4種祭品，包括水果、包子、糖果等，可改變人生磁場，催旺財運。

廖美然在電視節目《新聞挖挖哇》指出，今年是閏雙二月，有些人為求慎重會二月拜2次土地公，除了農暦2月2日（21日）土地公聖誕那天，周六立春也會提前先拜一次，因為三元九運的第九運離卦即將到來，全世界都遭遇糧食能源短缺，所以拜土地公請祂照顧這片土地，讓大家豐衣足食。

廖美然表示，立春那天拜土地公可準備4項供品，可改變人生磁場，並催旺財運，供品如下：

1、五果

祭拜時用鳳梨、蘋果、火龍果、香蕉、橘子等5種水果，果皮和果肉最好選紅色的，因象徵旺財、平安順利，但若外皮紅、肉白的也無妨。

2、6個包子

開運拜包子是最好的象徵，6個包子代表保平安、保健康、保好運、保福氣、保有錢、保順利，過去有錢人才會吃肉包，所以祭拜時可選擇肉包，但若吃素者可拜素包，但切記內餡不可有筍絲，象徵有損失意涵。

3、1小瓶蘋果西打

蘋果西打拜1瓶即可，象徵平安、補財氣、運氣和人氣，當天拜完後需一鼓作氣喝掉，就可獲得好運加持。

4、少許糖果和巧克力

今年特別建議拜巧克力，除了土地公喜歡吃甜食外，今年黑兔年也是桃花年，想招好桃花可穿著紅色衣物，但如沒有紅色穿粉紅色也可，另外巧克力寓意招來愛情，已婚者也可分享給另一半吃。