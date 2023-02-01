源自北美的緬因貓是美國最常見的貓種之一，牠們有著漂亮蓬鬆的長毛，個性溫馴聰穎，龐大的體型更是讓人過目難忘，被稱為「溫柔的巨人」。一名網友分享家中緬因貓的成長過程，驚人的變化讓一票網友直呼「不可思議」。

Chastity Hobbs, de 26 años, adoptó a Kusa, cuando tenía 3 meses. Ahora que tiene 9 meses, el #Michi mide 1 metro de largo y tiene una altura como la de un niño de 5 años.

La raza del #Gato, Maine Coon, continuará creciendo mucho más hasta los 4 o 5 años. Grandioso!! pic.twitter.com/O5xJK7idt5 — Radio Gatuna 🐈 (@RadioGatuna) January 24, 2023

來自亞利桑那州的正妹攝影師霍布斯（Chastity Hobbs），去年中領養一隻緬因小貓「庫薩」（Kusa）。從她隨手拍下的影片可以看到，剛出生的庫薩跟一般小貓沒有兩樣，一個月後卻已是成貓的大小，成長幅度不斷超車家中其他貓咪。到庫薩9個月大時，身高已經追上人類5歲小孩。

霍布斯表示，每個人看到庫薩都很驚訝，以為是山貓的混種。她把庫薩的成長影片放上網路，引來一票網友讚嘆「溫柔的大塊頭」、「鏟屎以為是人的」、「就像一頭威風凜凜的小豹子」、「早起往人身上一跳不得了」、「運動量很大吧，需要遛貓嗎」。

一般緬因貓到4、5歲前都會持續成長，因此庫薩還有很多時間。霍布斯已經幫庫薩升級了大尺寸的貓砂盆，未來還要更換貓牆，避免牆壁無法承受庫薩的體重而傾倒。