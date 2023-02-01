源自北美的緬因貓是美國最常見的貓種之一，牠們有著漂亮蓬鬆的長毛，個性溫馴聰穎，龐大的體型更是讓人過目難忘，被稱為「溫柔的巨人」。一名網友分享家中緬因貓的成長過程，驚人的變化讓一票網友直呼「不可思議」。
來自亞利桑那州的正妹攝影師霍布斯（Chastity Hobbs），去年中領養一隻緬因小貓「庫薩」（Kusa）。從她隨手拍下的影片可以看到，剛出生的庫薩跟一般小貓沒有兩樣，一個月後卻已是成貓的大小，成長幅度不斷超車家中其他貓咪。到庫薩9個月大時，身高已經追上人類5歲小孩。
霍布斯表示，每個人看到庫薩都很驚訝，以為是山貓的混種。她把庫薩的成長影片放上網路，引來一票網友讚嘆「溫柔的大塊頭」、「鏟屎以為是人的」、「就像一頭威風凜凜的小豹子」、「早起往人身上一跳不得了」、「運動量很大吧，需要遛貓嗎」。
一般緬因貓到4、5歲前都會持續成長，因此庫薩還有很多時間。霍布斯已經幫庫薩升級了大尺寸的貓砂盆，未來還要更換貓牆，避免牆壁無法承受庫薩的體重而傾倒。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。