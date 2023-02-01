陳建仁內閣昨（1月31）日正式上路，相關人事持續受到外界關注。前立委沈富雄則認為，陳建仁內閣對可能參選2024的民進黨主席兼副總統賴清德一點幫忙都沒有；而前立委郭正亮認為「總統蔡英文不同意讓賴清德接閣揆」，沈直言若是屬實，那麼蔡「真的太對不起民進黨了」。

沈富雄曾在臉書發文建議，若賴清德希望他的聲望起死回生，則必須大破大立，因此呼籲賴應辭去副總統，改擔任行政院長，並且表示，「良藥苦口，保證有效；是否一試，全看膽識」。

沈富雄昨則在政論節目《少康戰情室》表示，蔡政府現在的問題，是要負敗選責任的人只有蘇貞昌離開，要帶領內閣的，則是陳建仁和林右昌，但這實在有違背民進黨的屬性和特質。他解釋，現在一定需要一個「戰鬥內閣」，組「溫暖內閣」，「要溫暖誰？為什麼而溫暖？」也直言，內閣再怎麼溫暖，對賴清德也一點幫忙都沒有。

沈富雄直言，在蔡英文政權進入尾聲、即將交棒時，照理說民進黨會希望，身為「大阿哥」的賴清德能選上下屆總統，但蔡英文、蘇貞昌、陳建仁等人，卻給自己「不關我們的事」的感覺。因此他才會一度主張，賴清德應該辭去副總統，回鍋擔任閣揆，並親自挑選閣員，向大家展現若是當了總統後，政府的團隊名單。

對此，同台的郭正亮直言「但小英不同意」，沈富雄則回應，若真的是蔡英文不幫這個忙，那麼他願意去凱達格蘭大道，並坐在那邊指著蔡痛斥「民進黨栽培妳8年，妳實在是太對不起民進黨了！」