台中市豐原區鎌村路一棟3樓鐵皮加蓋透天厝，今天上午6時28分突然失火，消防員撲滅火勢並衝入火場要救出1名男移工，卻遭移工蓄意將謝姓消防員推倒在地，並拒絕就醫。警方指出，經查該移工身分，竟是越南籍34歲童姓逃逸移工，警方依法將其帶回保護管束中。

台中市消防員衝入火場要救出童姓越南籍逃逸移工，卻反遭童男將消防員推倒，警方介入將其帶回保護管束中。（圖／民眾提供）

台中市消防局於今天上午6時28分，接獲報案於豐原區鐮村路465巷一棟3樓鐵皮加蓋透天厝發生火警，2樓冒出濃煙，因2樓陽台有位民眾待救；消防局火速派遣豐原、豐南及潭子分隊，出動消防車9輛、救護車1輛、人員27名，由豐南分隊小隊長方鴻智帶隊前往，第一大隊黃凱偉組長前往指揮現場救援。

台中市消防局迅速撲滅2樓火勢，燃燒床墊約3平方公尺，消防局進一步調查起火原因中。（圖／民眾提供）

豐南消防分隊指出，該起火勢於半小時內撲滅，燃燒床墊約3平方公尺，消防員在2樓搶救火勢搜索行動時，謝姓與許姓消防員發現一名男移工受困，警消要將移工救出時，卻遭移工蓄意推擠倒地；導致謝姓消防員尾椎疼痛，隨後由其他消防員合力將移工強行帶到1樓安全地方。

台中市消防員衝入火場要救出童姓越南籍逃逸移工，卻反遭童男將消防員推倒，警方介入將其帶回保護管束中。（圖／民眾提供）

警方表示，該移工被救出後，一度情緒十分激動，並拒絕評估送醫；該移工由員警強制帶回派出所內保護管束。經警方深入調查，該疑工是34歲的童姓越南籍逃逸移工，警方帶回保護管束並通知通譯與房東到場，後續將送移民署遣返越南，全案正由警方進一步調查釐清處理中。