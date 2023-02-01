香港性感女神邱淑貞的21歲女兒沈月遺傳到媽媽的逆天美貌，被外界封為最美星二代、嫩版邱淑貞，傳聞她自青春期起桃花就不斷，但邱淑貞管教女兒甚嚴，還傳她使用出緊迫盯人大招。然而近日，沈月在IG曬出一張自拍，暗示寫下：「see you soon」，並加上兩顆愛心，引來網友狂猜沈月是否有曖昧對象了。

54歲邱淑貞1999年與時裝公司I.T創辦人沈嘉偉結婚，隨後淡出演藝圈，兩人生下三個女兒，分別取名為沈月、沈日、沈晨，長女沈月和媽媽長的最像，近年出道當模特兒，尺度也越來越性感，曾穿上低胸禮服秀出事業線，才讓外界發現沈月長大了，身材超有料，而人美不只引來經紀公司注意，連追求者也變多，讓保護愛女的邱淑貞不得不出招。

2017年媒體報導，邱淑貞對大女兒的交友狀況非常擔心，還就近採用了緊迫盯人方法，女兒只要一出門，邱淑貞就會黏著女兒結伴同行，再加上沈月開始玩社群網站，每每發文都會關注貼文有幾個讚，甚至常收到求愛訊息，讓邱淑貞覺得不妥，便勸告女兒要跟陌生人保持距離。

然而樹大招風的結果，讓沈月的學校生活也開始不順，2021年她受訪坦言因為家世背景被班上同學說閒話、排擠，父母為了保護她還在校園安排了保鑣，未料讓她變得更突出，先前在加拿大念大學的她，近年因為疫情回到香港，她表示自己個性內向、不容易交朋友，本來以為到了當地可以重新開始，沒想到班上還是有很多人認識她，或跟她當朋友只想聽家裡的八卦，令她無奈說：「很害怕回學校」。