1.美國公布多項經濟數據，非營利單位世界大型企業聯合會（Conference Board）公布，當地元月消費者信心指數為107.1，較市場預估109為低。美國元月芝加哥採購經理人指數PMI為44.3，較市場預期45稍低。美國聯邦住宅金融局（FHFA）表示，當地2022年11月房價月減0.1%，較預估值下跌0.5%要少，不過卻年增8.2%。

2.因美國上季就業成本指數僅增1%，創2021年第4季最低，在薪資增幅趨緩下，再加上聯準會這次可能只有升息1碼，故美匯指數先漲後跌。盤中，一度漲至兩周新高102.61，後來翻黑收102.03，跌0.21%。同時，月線跌幅為1.39%左右。

3.美元匯價偏弱，資金移向其它避險商品，國際金價先跌後漲。紐約期金收漲6.1美元或0.3%，每盎斯為1945.3美元，元月累計漲6.5%，月線長紅也達3個月。現貨金每盎斯為1930.99美元，漲8.5美元或0.4%左右。

4.原油價格漲跌互見，紐約3月期油收漲1.24%，每桶為78.87美元。倫敦布蘭特3月期油收跌0.48%，每桶為84.49美元。同時，布蘭特4月期油則收漲1%，為85.46美元。

5.比特幣每單位為23,104.23美元，上漲0.94%，重新又回到兩萬三整數關卡以上。