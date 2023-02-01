漢達多發性硬化症用藥Tascenso，美國市場已和Cycle簽訂獨家授權經銷合約，將獲最高達5,600萬美元權利金，預計將會分四階段認列。其他市場也在洽談授權，台灣已經找了專做孤兒藥的公司，南美、歐洲都有人有興趣，可望逐步布局全球市場。

漢達已經認列簽約金、FDA最終核准(Final Approva)二階段里程碑金，第三階段里程金為產品上市，可望在2月認列，第四階段里程金則要看產品銷售是否達到一定額度。此外，未來也將隨銷售認列高分潤。

Cycle指出，多發性硬化症用藥Tascenso預計在2月正式上市提供給病患使用，包括0.25mg和0.5mg兩種劑量，用於治療10歲及以上復發型多發性硬化症(RRMS)患者。多發性硬化症影響美國一百萬人，每周約會診斷出200新病例，其中，85%的人是復發型。漢達預估，產品銷售會穩步往上，將帶來實質分潤貢獻，也將認列第三階段的里程金。