昇貿去年營運受到錫價波動影響不小，尤其是去年第3季，整體營運因錫價崩跌陷入谷底，累計2022年前3季稅後盈餘為5.74億元，每股盈餘為4.37元，累計2022年合併營收為86.07億元，年成長5.34%。

隨著近期錫價回升，昇貿營運已於去年第3季到第4季落底。

在新產品方面，全球科技大廠積極落實ESG，晶片大廠如：Intel、AMD、NvidiaA紛紛提出ESG政策，昇貿近幾年全力布局可應用於半導體封裝及電子組裝產業低溫焊錫系列產品，提供綠色製造全方位解決方案，可望順利搭上ESG節能商機列車；再者，Apple、Google、Microsoft和Dell等廠商均提出等廠商均提出將自家產品的內容和包裝替換為再生材料、或是將產品回收再利用，由於再生錫料相較於原礦精煉錫料可減少碳排放超過90%，因應再生材料需求，昇貿已開始提供再生錫料，低溫錫膏及再生錫料兩大新產品成為昇貿未來營運成長主軸。

展望今年，今年業績將是上半年蹲，下半年跳，在新產品佔比拉升下，有望逐季成長；昇貿總經理李弘偉表示，今年毛利及獲利會比去年好。