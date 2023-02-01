至於亞洲供應鏈市值最高的企業則由台積電(2330)蟬聯，2022年達3784.5億美元，但台積電同時也是去年市值衰退最多的企業，相較於2021年底的5762.5億美元，1年內減少達1978億美元或34.33％。

DIGITIMES研究中心指出，包括應用處理器、影像感測器、產品組裝等營收與手機高度相關的業者，去年市值下滑更顯著。而儲能、太陽光電、電動車動力電池、功率元件等能源相關領域業者的市值表現相對抗跌，反映當前能源價格高漲，節能與減碳技術漸受市場重視。

DIGITIMES亞洲電子產業供應鏈市值百大調查（Asia Supply Chain Market Cap 100）以亞洲科技與汽車產業為調查對象，以2022年末為基準，整理出前100家市值最高的亞洲企業，依國別與8大產業類別進行分析，並與2021年調查相比較。

以產業類別觀察，2022年以半導體產業入榜28家最多，其次為汽車製造21家。終端產品中，消費性電子有6家、資訊產品10家、電機產品11家。零組件類中的電子元件、電機元件則各10家。

以國家別來看，2022年中國大陸企業進入市值百大的家數最多，但加總市值合計減少39.4％，為市值衰退最多的國家。同時，中國大陸在百大榜單中波動也大，有15家自2021年榜單跌出百大之外，另有8家新進榜。

2022年日本有26家企業上榜，在各產業中的多個子領域均有市值最高的企業，南韓入榜的8家企業則全數來自重要財團，其中有5家企業來自電動車相關領域。台灣企業則有6家入榜，半導體業即占4家。