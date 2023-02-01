議長邱莉莉（中）、副議長林志展(左)針對民進黨中執會將對正副議長做出停權，兩人強調尊重。(曹婷婷攝)

民進黨今天將開中執會，傳出黨主席賴清德擬對涉及賄選的台南正副議長邱莉莉、林志展開鍘，移送中評會做停權處分。邱莉莉說，尊重黨中央行使黨規，為顧及民進黨聲譽及彰顯賴清德主席上任改革決心，她與林志展1月9日已向黨中央自請停權處分，相信公正司法調查才能還給她與林志展清白的名譽。

台南市議會今天舉行新春開工團拜，由議長邱莉莉、副議長林志展率議員們一起向議會員工送上新春祝福。邱莉莉說，雖然正副議長選舉案仍在司法偵辦當中，但為顧及民進黨聲譽及彰顯賴清德主席上任後的改革決心，她與林志展已在今年1月9日，向黨中央自請停權處分，靜待司法調查，儘管已自請停權，也仍然於1月11日依照黨中央規定，前往中央黨部廉政委員會針對正副議長選舉，做出詳細說明。

邱莉莉重申，她與林志展再三強調也深信，公正司法調查才能還給她與林志展一個清白的名譽，至於黨中央行使職權，一切予以尊重。

邱莉莉也說，相信賴清德主席、同時也是台南永遠的大家長，對於台南政治生態到底誰對黨最忠誠？賴主席心裡非常清楚。被問到賴清德主席是否有與她聯繫？邱莉莉只說，黨中央開中執會，都會事先通知中執委，她也有收到通知單，但中央沒有私下與她接觸。