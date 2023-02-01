非洲鼓老師詹慧玲去年在桃園市中壢區遭警方盤查時，拒絕臨檢並說「你真的很蠢」，葉姓員警施以「大外割」遭起訴，桃園地院依公務員假借職務上之機會強制罪判有期徒刑4月得易科罰金，另公務員假借職務上之機會剝奪他人行動自由罪，處有期徒刑6月，可上訴。對此，中壢警分局今天表示，後續桃園市市警局與中壢警分局將持續提供相關法律協助及啟動員警心理諮商輔導工作機制，也會要求員警執法注意比例原則。

中壢警分局副分局長詹枝松表示，對於本案判決警察局中壢分局予以尊重，為捍衛警方執法尊嚴、保障員警合法執行公權力及持續關懷員警於訴訟期間身心狀態，針對葉員警察局及中壢分局後續將持續提供相關法律協助及啟動員警心理諮商輔導工作機制。

他說，未來除持續精進員警執法技巧外，也要求處理任何案件務必依法行政、嚴正執法，並注意比例原則，以維護警察形象。也呼籲民眾在警方到場處事時應保持理性平和，配合及支持警察執法，為維護社會秩序與治安穩定共盡心力。

詹慧玲去年4月22日在中壢火車站後站，要往排練室上課途中。葉姓員警認為詹神色緊張要求盤查，詹拒絕並與員警爭論，脫口而出「你真的很蠢」，員警因此對其使用柔道技法「大外割」，引起社會熱議。