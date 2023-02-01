第4屆高市議會1日召開第1次臨時會，各界都相當關心新任高雄市副市長人選，對此，高雄市長陳其邁表示，目前仍在尋覓人選，經過全盤考量若有適合人選會立刻向外界公布，而接任副市長的人選最重要的是能夠協助市政工作的推動。

陳其邁指出，副市長最重要的任務就是協助市政工作推動，所以必須具備協調性、對地方及對未來重大市政推動熟悉，且要能夠深刻了解民意需求，並謙虛傾聽民意，這是新任副市長要具備的基本條件，他通盤考量之後，若有人選會立刻向大家報告。

陳其邁1日赴議會拜會各黨團與議長康裕成、副議長曾俊傑，也專程向前屆議長曾麗燕、前屆副議長陸淑美致謝，感謝他們2年來的配合，讓市政推動順利。對於新任副市長人選，陸淑美開玩笑向陳其邁推薦民進黨高市議員鄭光峰，原因是這樣藍營舉手比較不會輸，此話一出，現場人員都哈哈大笑。

陳其邁表示，他率領市府團隊依照慣例拜訪議會，他希望府會和諧，預算能夠盡速通過，因為今年後疫情經濟復甦，還要面對俄烏戰爭帶來全球經濟停滯性的通貨膨脹，今年不管是台灣或者是以製造業為主的高雄來說，都是一個嚴峻的挑戰。

陳其邁指出，他也希望在面對全球經濟衝擊，能夠持續以擴大財政政策，還有擴大內需來活絡地方消費、建設，讓經濟衝擊減到最低，這也牽涉到新興計畫、重大建設預算執行，所以特別尋求議會支持，盼能夠在臨時會完成總預算審查，未來市府會跟議會充分合作，在市政上延續市民優先、不分黨派的精神，全力推動高雄建設及市政計畫，讓人民生活能夠更好。