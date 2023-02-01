澳洲貿易事務部長法瑞爾（Don Farrell）31日接受澳洲廣播公司（ABC）節目採訪時透露，他下星期將與中國商務部部長王文濤舉行線上視訊會議。這也將是中澳兩國貿易代表三年多來首次正式對話。

法瑞爾坦言，「問題不會一夜間解決」；他並表示希望消除兩國貿易障礙，「我們希望穩定這種關係」，與此同時，確保「繼續保護我們的國家利益和國家安全」，而下週的通話將啟動這一進程。

不過法瑞爾希望外界對此次通話別抱太高的期待，他說，目前有大約200億澳元的貿易受到影響，包括龍蝦、葡萄酒、肉類、大麥、煤炭等產品出口，「我的目標是盡快穩定這種關係，讓我們的產品重新出現在中國消費者面前。」

法瑞爾直言，「這些問題不會在一夜之間得到解決，所有的問題也不會馬上得到解決。但我們需要啟動這一進程。」

此前中國外交部已確認，王文濤和法瑞爾將舉行視訊會議。這將是兩國商務／貿易部長三年多來的首次對話。雖然這次是視訊通話，但預計將為面對面的會議預作鋪陳。

目前澳洲企業和出口商對中澳逐漸恢復貿易持謹慎樂觀態度，認為中國今年可能會取消對澳洲幾種產品的禁令。