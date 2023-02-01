中國中車旗下四方股份公司1月31日與阿拉伯聯合大公國阿提哈德鐵路公司簽署客運柴聯車專案供貨合約，內容包括3列21輛、運營時速200公里的高速柴聯車，以及最多20列140輛的增購可選項。這將是大陸客運柴聯車首次出口阿國。

《北京日報》客戶端報導，阿國正規畫建設連接全境7個酋長國的國家鐵路網，這是該國「面向未來50年國家發展戰略」中最大的基礎設施建設項目。此次簽署的柴聯車項目將用於服務阿國國家鐵路旅客運輸，成為當地首批幹線鐵路客運列車。合約還包含所有相關列車的15年維保服務。

項目列車為動力集中式高速柴聯車，採用7輛編組（2動5拖），最高運營時速200公里，構造時速220公里，是目前世界上速度等級最高的柴聯車。列車將根據阿國國家鐵路運營需求，適應當地高溫、風沙等環境要求。列車設有一等座、二等座和家庭區，將配置先進空調系統、車廂無線網、充電介面等設施，並配備智慧化運維系統。

報導指出，柴聯車預計2025年在阿國國家鐵路投入試運營，助力阿國首次建立幹線鐵路客運服務，在當地重點城市間提供更快捷高效的全新交通方式，大幅縮短旅行時間。