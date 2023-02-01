中華民國棒球協會秘書長林宗成（右）致贈感謝狀給多年協助推動基層棒球培訓的華南金控，由華南金控處長陳伯壎（左）代表接受。（中華民國棒球協會提供）

「華南金控青少棒捕手強化訓練營」今年進入第2屆，本屆從2月1日到3日在台中文中10棒球場舉辦，學員皆來自國中硬式組棒球隊捕手，接受前職棒選手、2022年U23世界盃中華隊教練、台中成棒隊總教練鄭達鴻，以及2019年亞錦賽冠軍的中華隊選手陳瑞慕、黃佳瑋指導。

華南金控從2007年至今連續17屆，推動「一球圓一夢」基層棒球培育計劃，去年攜手中華民國棒球協會、台灣世界少棒聯盟協會，舉辦首屆「華南金控青少棒捕手強化訓練營」，得到棒球界熱烈的回響，今年持續舉辦，繼續加強台灣青少棒捕手的守備技術，為台灣棒球扎根。

大會於1日舉辦開訓典禮，邀請主辦單位中華民國棒球協會秘書長林宗成、台灣世界少棒聯盟協會理事長黃英華、華南金控處長陳伯壎、以及這次訓練營教練團，給予學員們支持與鼓勵，林宗成公開表揚致贈感謝狀，由華南金控處長陳伯壎代表接受，感謝華南金控推動基層棒球不遺餘力。

陳伯壎表示，華南金融集團長期推動「一球圓一夢」基層棒球培育計畫，包含冠名舉辦全國少棒、青少棒國手選拔賽，以及支持國內舉辦世界盃少棒、亞洲盃少棒、亞太區次青少棒、U23世界盃、亞錦賽及洲際盃等國際賽事，並到全台各地舉辦基層棒球訓練營與捐助球具，只要是能夠幫助國內基層棒球發展，華南金控都會盡力協助推動，這次特別針對寶島優秀青少棒捕手，持續舉辦青少棒捕手強化訓練營，幫助年輕捕手提升球技，期盼能培育更多優秀的中華隊捕手，將來為國家爭取最高榮耀。