行政院內閣改組大致底定，但二級單位體育署署長空缺卻仍未補實，國民黨智庫召集人陳學聖今天質疑，作為國家體育政策制定、推動體育事務重要角色的體育署長，懸缺迄今已逾1年3個月，人選卻仍未聞樓梯響，令人不可思議。

陳學聖批評，不論是因署長政治風險高或位階不高，體育署事務很難推動，長久找不到人就是對不起體育界和廣大熱愛體育的民眾；若仍持續無法聘任到適合人選，建議不妨由新任院長陳建仁兼任體育署長，以彰顯新內閣對體育的重視。

陳學聖表示，體育署前署長張少熙2021年9月1日請辭後，體育署長懸缺仍由教育部常務次長林騰蛟暫代至今，以是體育署組改以來首長懸缺最久紀錄，不利體育政策制定發展。

陳學聖指出，依現行制度，符合體育署長資格，或有意願任職的常任文官、具大學校長聘任資格者有限，選才不易，就應盡速修正署長聘任資格，使人才延攬更為多元，但1年3個月過去，完全看不到民進黨有修法的誠意。

陳學聖批評，行政院長陳建仁籌組的新內閣，成員不乏敗選者，更有與接任職務專業無關的前議員接任委員長和副主委，令外界質疑新內閣根本就是派系分贓、沒有重視專業，但體育署長竟繼續懸缺。