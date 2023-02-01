「未來新北市智能羽球推廣交流賽」邀請勝利體育明日之星參與。(黃敬文翻攝)

本月5日是開工後的第一個假日，新北市政府約大家「趣」開箱，全國首創「未來新北市智能科技羽球推廣交流賽」將邀請羽球明日之星王柏崴、黃郁豈與參賽選手共同體驗智能羽球並切磋球技；「未來棒球博覽會」也展示各種運動科技儀器與訓練概念，並邀請職棒前球星—大帥曹竣崵擔任大使，另外也會舉辦集點活動，參觀各展區完成集點即可參加抽獎。

體育處表示，三重棒球場於今年啟動智慧聯網(AIOT)運動科技計畫，與貝思沛拉棒球學校合作，「未來棒球博覽會」透過運動科技儀器，將最新、最潮的訓練思維與民眾分享；5日開始的博覽會規劃六大展區，分別為科技棒球體驗區、VR體驗區、AIMotion比賽數據追蹤體驗區、IOT運科儀器訓練區、運動周邊應用區及運動知識分享區，另外曹竣崵將與新北禾聯棒球隊、二重國中棒球隊透過運科儀器一較高下，勢必精彩可期。

「未來棒球博覽會」每個展區各有特色，科技棒球體驗區為迎賓首站，只要在此投出一球，便可獲得集點卡，緊鄰的VR體驗區是沉浸式的棒球體感電競遊戲，只要戴上VR頭盔，彷彿置身於球場，AIMotion比賽數據追蹤體驗區則是以人工智慧技術搭配高速攝影捕捉棒球飛行的瞬間，現場將以直播方式呈現體驗畫面，呈現姓名及電子好球帶的圖卡。

在IOT運科儀器訓練區，將可看見多項大聯盟級的運科儀器，除了能體驗外，博覽會設置運動周邊應用區與運動知識分享區，物理治療、手套保養等棒球周邊廠商，將以攤位和演講的方式與大家分享專業知識，嶄新的運動體驗就在三重棒球場，活動時間上午9點至下午4點。

新莊國民運動中心建置「智能科技羽球場」，透過智能球拍與智能羽球運動分析系統軟體服務，提供使用者揮拍慣性訊號，包含揮拍速度、擊球力度、單打及雙打對戰指標、智慧型球種辨識分析等多項運動數據，透過AI數據分析包含匯出數據分析結果，並紀錄使用者運動數據歷程。

「未來新北市智能科技羽球推廣交流賽」預計開放60組共120人參賽，目前已報名截止，不過5日比賽當天開放觀賽，還可親眼目睹羽球界新星王柏崴、黃郁豈的風采，喜歡羽球的朋友可搶先體驗，「智能科技羽球」即日起至17日每日特定時段開放民眾免費體驗，全程使用VICTOR智能羽球拍，體驗活動採電話預約制，民眾需自備羽球。