台灣的文化、天氣及飲食，受到不少外國人喜愛，曾在台灣念政治大學念碩士的俄羅斯正妹李若晴表示，表妹Nastya一直很想到亞洲念書，卻又擔心離家太遠、費用太高，她列舉台灣4個優勢，包括在台灣念大學生活充實、飲食消費不高、天氣宜人、很安全，她還跟表妹說「如果真的到台灣，保證可以吃到我認不出來」，因為食物都太好吃了。

不要鬧工作室近日上傳影片，李若晴指出，18歲的表妹Nastya一直很想到國外念書，家人擔心她的人身安全，也覺得在國外唸書學費較貴而阻止，她向Nastya推薦台灣，台灣很安全，也可以申請獎學金，但Nastya的家人仍不放心。

Nastya表示，幾年前就覺得亞州的教育系統對她有幫助，因此有了到亞洲念書的想法，她將目標放在南韓、日本和台灣，但這3個國家對她來說都有點遠，讓她害怕，加上不想成為母親的經濟負擔，遲遲沒有行動，後來她看到表姊李若晴到台灣念書的生活點滴，相當羨慕。

李若晴向Nastya說，在台灣的大學生活很充實，吃的東西也不貴，天氣也很宜人，反觀在俄羅斯莫斯科吃飯花費愈來愈貴，冬天又冰天雪地去哪都很痛苦。為了讓Nastya喜歡台灣，她特地帶Nastya到莫斯科的台灣餐廳用餐。

李若晴點了麻婆豆腐、宮保雞丁、牛肉麵等，因為俄羅斯的台灣菜選擇很少，她向Nastya說，「若妳真的可以去台灣，保證可以吃到我認不出來。」