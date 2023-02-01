座落在市民大道旁，餐飲業一級戰區的黃金地段，目前正在試營運期間的「寓曰餐酒館」一間外觀看起來相當富含韻味的餐酒館佇立於此。非常具特色的是，這是一間可以從早晨陪你到看星辰的咖啡廳也可以說是酒吧，更可以說是一間能滿足現代都市人需要獨享與分享的獨特空間。
「寓曰」的命名以說書人的概念：「用自己的母語對人說著不同故事。」創立核心理念。一件事或一幅畫，每個人都能有不同的見解，之所以叫寓曰，是希望在這個「地方」與你「分享」；用我們的方式，重新詮釋。每季都會規劃不同主題，帶領消費者前往想說的故事劇情裡，目前將以「回憶」為主題，以記憶中的食材、菜色和意象拆解重組，用咖啡調飲、創意西餐與創意調酒呈現。
其中調酒部分擅長使用經典調酒做為改編，並融入了不少從「回憶」為角度來發想的創意酒單。像是偶然在路邊發財車看見的「爆米香」，早餐店裡不可或缺的「草莓厚片」，或是夜市用塑膠袋裝給你的「鹹楊桃」等，菜色和調酒皆從回憶角度來發想創新，調酒部分以發財車、柑仔店、中藥行、阿嬤家為四個主題，並用台灣食材為元素融入調酒。同時寓曰也正在陸續計畫符合主題之異業合作，期望未來能讓參與者有更多豐富體驗。
寓曰Cafe Bar Restaurant
地址：台北市大安區市民大道四段34號
電話：02 8773 6006
營業時間：10:30-02:00
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