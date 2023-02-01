座落在市民大道旁，餐飲業一級戰區的黃金地段，目前正在試營運期間的「寓曰餐酒館」一間外觀看起來相當富含韻味的餐酒館佇立於此。非常具特色的是，這是一間可以從早晨陪你到看星辰的咖啡廳也可以說是酒吧，更可以說是一間能滿足現代都市人需要獨享與分享的獨特空間。

座落於市民大道旁餐飲業一級戰區新開業的餐酒館「寓曰 Cafe Bar Restaurant」。(圖片來源：寓曰 Cafe Bar Restaurant提供)

「寓曰」的命名以說書人的概念：「用自己的母語對人說著不同故事。」創立核心理念。一件事或一幅畫，每個人都能有不同的見解，之所以叫寓曰，是希望在這個「地方」與你「分享」；用我們的方式，重新詮釋。每季都會規劃不同主題，帶領消費者前往想說的故事劇情裡，目前將以「回憶」為主題，以記憶中的食材、菜色和意象拆解重組，用咖啡調飲、創意西餐與創意調酒呈現。

以「回憶」為主題，發想周邊餐酒美食。發財車：楊桃汁、梅子芭樂、烏梅汁、爆米香。(圖片由左上至右下)(圖片來源：寓曰 Cafe Bar Restaurant提供)

其中調酒部分擅長使用經典調酒做為改編，並融入了不少從「回憶」為角度來發想的創意酒單。像是偶然在路邊發財車看見的「爆米香」，早餐店裡不可或缺的「草莓厚片」，或是夜市用塑膠袋裝給你的「鹹楊桃」等，菜色和調酒皆從回憶角度來發想創新，調酒部分以發財車、柑仔店、中藥行、阿嬤家為四個主題，並用台灣食材為元素融入調酒。同時寓曰也正在陸續計畫符合主題之異業合作，期望未來能讓參與者有更多豐富體驗。

以「回憶」為主題，發想周邊餐酒美食。柑仔店：麵茶、茉莉花茶、麥茶、牛奶糖。(圖片由左上至右下)(圖片來源：寓曰 Cafe Bar Restaurant提供)

以「回憶」為主題，發想周邊餐酒美食。中藥行：牛蒡茶、杏仁茶、青草茶、黑橄欖蜜餞。(圖片由左上至右下)(圖片來源：寓曰 Cafe Bar Restaurant提供)

以「回憶」為主題，發想周邊餐酒美食。阿嬤家：草莓吐司、香菜、桔醬、滷包。(圖片由左上至右下)(圖片來源：寓曰 Cafe Bar Restaurant提供)

以「回憶」為主題，發想周邊餐酒美食。油封當歸鴨、梅干燒肉。(圖片由左上至右下)(圖片來源：寓曰 Cafe Bar Restaurant提供)

寓曰Cafe Bar Restaurant

地址：台北市大安區市民大道四段34號

電話：02 8773 6006

營業時間：10:30-02:00