藝人楊皓如與老公結婚多年，家庭生活幸福美滿，豈料近日上談話節目透露自己為了支持老公圓夢創業，不僅動用到她的存款，還獨自撐起家裡的開銷，卻因為疫情創業最後以失敗收場，甚至還被員工騙錢，相當辛酸。

楊皓如一登場隨即就戴上拳擊手套，狠狠KO充氣人偶，她透露老公原本在科技業的外商公司待了10年，待遇相當好，後來老公想要創業所以辭去工作，但沒想到公司剛創立不到半年就遇到疫情攪局，為了維持生計，夫妻倆甚至把多年的存股全都賣掉，還動用到她的存款，讓她氣得痛罵：「我原本把你當李安。」

不僅如此，楊皓如老公還跟她說：「家裡就靠妳了」，就連婆婆都出面說：「皓如，妳多辛苦一點。」讓她當場崩潰。更慘的是，疫情期間為了要管理遠在大陸的公司，所以在僱用當地人幫忙處理行政業務及申請專利，豈料，對方從楊皓如老公身上拿了不少錢，並全都進了自己的口袋，「他每天都開名車，去得好像是自己的公司一樣」

楊皓如自曝老公為追夢放棄高薪，獨自扛起家計快氣瘋。(影片來源/小姐不熙娣 Youtube)

所幸的是，雖然老公無法一圓創業夢，但還是能夠回到科技業上班，楊皓如坦言：「那他現在自己做到了，或者是有沒有成功，他至少就都閉嘴了。」雖然老公目前的公司待遇沒有像之前那麼好，但也已經算是還不錯。