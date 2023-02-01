因民進黨於去年底九合一選舉敗選，行政院內閣近日局部改組，但不僅改組幅度小，被在野黨點名的爭議人選更幾乎全部留任，國民黨今天批評，蔡政府內閣改組根本是「賴皮者聯盟」，一直擺爛一直爽，顯然沒有記取九合一敗選教訓。

國民黨也點名經濟部長王美花、交通部長王國材、農委會主委陳吉仲、國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥與衛福部長薛瑞元等5位部會首長，就是「賴皮者聯盟」中的翹楚。

國民黨表示，王美花2022年1月號稱保證不缺電，說要跟人民賭雞排，結果2022年3月爆發「303全台大停電」；王國材無能解決台鐵問題，造成34年來首度五一勞動節火車停駛，交通部解決方案竟是將客運改名「類火車」。

此外，國民黨批評，陳吉仲毫無能力處理農產品外銷問題，被抓包研究案抄襲，竟辯稱「我又沒有要選舉」；陳耀祥任內意圖推行「數位中介法」箝制言論自由。

國民黨也質疑，薛瑞元為護航衛福部前部長陳時中疫苗採購不力，竟稱協助採購疫苗的宗教、工商團體是「疫苗掮客」，事後又無法說明清楚。

國民黨表示，蔡政府經歷九合一大選的失敗，新任行政院長陳建仁號稱內閣改組，但前蘇貞昌內閣留任首長高達29位、逾三分之二，根本是新瓶裝舊酒，毫不在意蘇內閣引起的民怨，難道蔡政府真的是一直擺爛、一直賴皮，就能一直爽？

國民黨批評，蔡政府新內閣根本是「賴皮者聯盟」，只要臉皮夠厚就能繼續撐在位子上，變相證明罹患官癌的蔡政府內閣，已經病入膏肓，與人民越來越遠。