恆生指數1日雖開高超過100點，但兩萬二有壓力阻升，恆指在來到21,961.99點後便下殺至平盤以下，一度甚至下跌近百點。在逢低買盤介入下，目前在21,932.19點，漲89.86點或0.41%。同時，國企指數在7,479.78點，漲54.86點或0.74%。