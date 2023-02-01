金融類股領跌，匯豐控股跌2.7%，友邦保險與香港交易所都跌1.4%左右，中國平安保險跌0.7%，招商銀行跌1%，工商銀行跌0.4%，建設銀行也跌0.2%。至於大型科網股表現，騰訊跌1.7%，京東跌0.5%，阿里巴巴與小米小跌0.1%，美團則在平盤附近。
汽車類股相對強勢，比亞迪飆漲4.4%，吉利大漲2.2%，蔚來、小鵬、理想的漲幅在3.2%至5%之間，華晨中國漲2.8%，東風集團以及廣汽集團都漲近2%，長城汽車則漲0.7%。
恆生指數1日雖開高超過100點，但兩萬二有壓力阻升，恆指在來到21,961.99點後便下殺至平盤以下，一度甚至下跌近百點。在逢低買盤介入下，目前在21,932.19點，漲89.86點或0.41%。同時，國企指數在7,479.78點，漲54.86點或0.74%。
金融類股領跌，匯豐控股跌2.7%，友邦保險與香港交易所都跌1.4%左右，中國平安保險跌0.7%，招商銀行跌1%，工商銀行跌0.4%，建設銀行也跌0.2%。至於大型科網股表現，騰訊跌1.7%，京東跌0.5%，阿里巴巴與小米小跌0.1%，美團則在平盤附近。
汽車類股相對強勢，比亞迪飆漲4.4%，吉利大漲2.2%，蔚來、小鵬、理想的漲幅在3.2%至5%之間，華晨中國漲2.8%，東風集團以及廣汽集團都漲近2%，長城汽車則漲0.7%。
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