金融類股領跌，匯豐控股跌2.7%，友邦保險與香港交易所都跌1.4%左右，中國平安保險跌0.7%，招商銀行跌1%，工商銀行跌0.4%，建設銀行也跌0.2%。至於大型科網股表現，騰訊跌1.7%，京東跌0.5%，阿里巴巴與小米小跌0.1%，美團則在平盤附近。

汽車類股相對強勢，比亞迪飆漲4.4%，吉利大漲2.2%，蔚來、小鵬、理想的漲幅在3.2%至5%之間，華晨中國漲2.8%，東風集團以及廣汽集團都漲近2%，長城汽車則漲0.7%。

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