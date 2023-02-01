對於延攬關潤（Jun Seki）擔任集團電動車策略長，劉揚偉透露，是看到關潤離開日本電產後透過不同管道聯繫，最初關潤因不了解鴻海集團而有所擔憂，但經過多次溝通後已非常積極參與，認為關潤的加入不只對鴻海有幫助，對台灣同樣也會有幫助。

鴻海近2年積極布局電動車，劉揚偉表示將規畫赴美拜訪客戶、時間可能落於3～4月間，此行將不只是疫後寒暄拜訪，會有相關簽約，也會視察俄亥俄州廠，同時對外說明威州廠新計畫，而過去做了不少投資的墨西哥廠也是重點地區，對電動車的整體投資已逐漸成形。

而鴻海在歐洲幾個地方原本就有設資通訊（ICT）廠房，劉揚偉認為，歐洲的氛圍及對電動車的國家策略更清楚，集團已在規畫生產一些電動車相關零件，整車則可能會慢一點。而今年的鴻海科技日一定會再推出新車型，且今年會邀請重要客戶來展示他們的車款。

針對中國大陸廠區營運狀況，劉揚偉表示除了鄭州事件外，其他地區都蠻正常。他指出，此次疫情進展比想像中快，沒有造成很大影響。由於鄭州事件時已有許多人感染，因此開放後馬上就可以投入生產，鴻海在中國大陸的生產狀況已恢復正常。