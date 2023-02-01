全球產業智能化已是大勢所趨，面對隨之而來的設備管理問題，宜鼎陸續推出了InnoAGE、InnoAgent及iCAP等具備頻外管理、雲端管理功能的軟硬體解決方案。而針對龐雜的電腦系統、邊緣裝置串接，宜鼎更進一步提出敏捷部署解決方案，藉由「工業I/O虛擬化軟體技術」(IIoVT)及「InnoEx虛擬I/O擴充模組」的軟硬體整合，幫助企業有效控制電腦設備購置預算、解決剪不亂理還亂的複雜線路。就實際操作而言，只需在電腦系統安裝虛擬I/O驅動，並連接網路線路，即可彈性擴充終端設備數量與距離，且不論是單純的RJ45網路連接，亦或是乙太網路區網架構，都能夠無痛整合。

宜鼎智能周邊應用事業處處長吳志清表示：「宜鼎在Innodisk AI的架構下，持續挖掘客戶痛點、滿足市場缺口。InnoEx充分展現敏捷部署精神，不僅增加I/O擴充彈性、解決複雜線路、更能節省設備購置或是重新開發的成本。而這項全新的虛擬I/O擴充架構，不僅已在市場獲得客戶的高度期待，也可望取得國際專利認可。」

就實際應用情境來看，散布全球的邊緣設備勢必得透過有線或無線架構與電腦系統連結，然而在機構開發趨向輕量、小型化的趨勢下，已大幅壓縮I/O擴充插槽空間，不論是外接顯示器的HDMI插槽，或是外接智能鏡頭的USB接口都十分有限。在此情境下如欲贈加I/O擴充裝置數量，往往只能重新設計主板，但既耗時又不符合經濟效益，所幸可透過宜鼎所提供各式嵌入式擴充卡，加快產品上市時間、降低重新設計的成本。然而進一步觀察市場，仍有一定比例的主板無法使用擴充卡來增加I/O擴充數量，因此，宜鼎全新推出虛擬I/O擴充解決方案，透過IIoVT及InnoEx的軟硬整合，發揮像是多功能轉接埠的功能，讓外接裝置能夠獲得彈性擴充。InnoEx不僅具備高度系統相容性、不占用原先電腦系統上的I/O插槽、無須改動機構設計，更能整合到現有的網絡架構，透過連網實現無邊界I/O擴充。

InnoEx虛擬I/O擴充模組支援HDMI、USB等介面，亦將於2023年第二季推出Serial及CANbus版本，適合智慧零售、智能影像辨識、數位顯示及AGV智慧搬運等應用場域，能夠高效、敏捷地實現各式工業應用及先進AI智能應用。