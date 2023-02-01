藝人薔薔（林嘉凌）擁有美艷臉蛋和火辣身材，2007年參加《我猜我猜我猜猜猜》正式出道，之後成為《我愛黑澀會》的常駐班底之一，近年她因犀利發言與自然不做作的個性成為各大綜藝節目的熱門嘉賓，更因積極經營Youtube頻道而受到大批網友的喜愛。而近日與好友、媽媽一同前往日本旅遊，並體驗花魁裝扮。但沒想到一到店家後，除了化妝被畫得一蹋糊塗外，店家還以各種名目「坑錢」，出爾反爾的態度讓薔薔忍不住表示「真是氣死人」。

薔薔近日前往日本旅遊並找來好友一同體驗花魁及藝妓的妝容，但沒想到一到出租服飾的店家，就被告知拍攝要加1萬日幣（約新台幣2309元），薔薔剛開始豪爽答應，但後來越想越不對勁認為店家很坑人，接著店長還表示，若多加一個人拍攝就要多加1萬日幣，讓薔薔即使不開心也只能無奈答應。開始化妝之後，對於精緻妝容一向相當要求的薔薔，看到店家的上妝的手法及完妝後的樣貌與她當初想像的落差很大時，也忍不住表示「我的眼線是歪七扭八的，我就是一個妝工很細的人，看這種妝我真的是我會瘋掉」最後只有自行補妝。

接著，薔薔便與同行友人與媽媽一同上街擺拍，也受到路上民眾的歡迎，但沒想到回到店裡後，薔薔的友人就被店家指控掉了一根髮飾，薔薔調出之前的錄影紀錄確認他們出發時就是這樣，與店家爭論後，髮飾竟離奇出現在電梯前，但隨後店家又以衣服沾到口紅要求洗衣費及超時等各種理由加收費用，讓正常行情原本應該是2萬日幣左右（約新台幣4601元）的價格，一口氣增加至4萬多日幣（約新台幣1萬元），讓薔薔氣得表示自己被坑了1萬3日幣（約新台幣3000元）。而影片曝光後有網友發現該店家原本在Google的評價有4.2顆星，如今卻被洗到只剩2顆星，網路上也激起兩派網友論戰，意外造成話題。