陳男事後被通知回浩天宮，在媽祖神像前下跪道歉！（圖／民眾提供）

台中市梧棲區61歲的陳姓男子，昨天酒後到大肚中堡53庄的信仰中心浩天宮媽祖廟，涉嫌酒後鬧事並打傷2人，還砸壞神像前供茶的木桌，並打斷順風耳神將的手。警方指出，廟方報案後表示暫不提告，警方將依傷害罪嫌函送法辦外，並依違反社會秩序維護法裁罰。

警方指出，陳姓男子昨天下午酒後到浩天宮鬧事，員警獲報到場時，他仍情緒激動，警方將他帶回派出所保護管束。遭到陳男打傷的2人，其中1人到派出所提告，浩天宮廟方則表不願追究他毀損部分；警方將依傷害罪函送法辦外，陳男脫序行為則依社維法予以裁罰。

浩天宮廟方人員說，陳男住在梧棲區偶爾會到浩天宮幫忙，曾因酒後在廟內大吵都被勸導告戒，這次竟到廟內破壞公物，還打傷人及把神將的手打斷，讓廟方感到十分困擾，因他也是信徒廟方不願提告。陳男事後被通知回浩天宮，在媽祖神像前下跪道歉！

浩天宮廟方人員告戒陳男，前來廟內幫忙是好事，但不能酒醉鬧事。媽祖信徒認為，「不能喝酒就失控，太誇張了！」

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