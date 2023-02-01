112年苗栗縣中小學聯合運動會1日在縣立體育場舉行開幕式，1965名選手將同場競技，這次競賽成績優秀選手將代表苗栗縣參加4月分全國中等學校運動會及5月分全國小學田徑錦標賽，縣長鍾東錦預祝選手們展現訓練成果，為自己創造紀錄。

縣長鍾東錦勉勵選手。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

聯合運動會今天起至4日為期4天展開，今天早上8點多在縣立體與廠開幕，並開始各項田徑賽事，雖然氣溫仍低，但暖陽高照，選手們各個精神抖擻地入場。開幕式由縣長鍾東錦主持，立委陳超明與徐志榮、多位縣議員，鄉鎮市長聯誼會長呂文忠偕同多位鄉鎮市長，還有各級學校校長，都踴躍到場關心選手並為他們加油。

選手們進場。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

賽會安排111年全國中等學校田徑錦標賽高中男子組十項全能金牌楊文杰，及國中女子組100公尺跨欄銀牌蕭潔共同擔任火炬手，兩人手持聖火繞場後至聖火台共同點燃大會聖火，另苑裡高中劉丞泰選手代表運動員宣誓。

縣長鍾東錦表示，苗栗縣去年爭取教育部補助2億2635多萬元經費翻修30校跑道，今年年尚有12校跑道、經費1億62多萬6元尚待執行，同時也正在興建11校的光電球場，相信在硬體建設陸續到位之後，將能提供各位同學更為舒適的運動環境。

他說，剛剛看見兩位火炬手健美的體態，非常羨慕，希望各位同學在未來的人生都要保持運動的好習慣，也預祝選手們繼續為自己創造紀錄，勉勵縣內各級學校持續培育更多優秀運動選手，齊心凝聚全體縣民對體育運動的熱情與重視，一起為苗栗運動發展的未來而努力。