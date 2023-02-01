前新竹市長林智堅推動新竹大車站計畫獲中央核定，但新任市長高虹安是否延續成為關鍵，市府都發處昨指傾向由中央主導、地方配合，高虹安1日表示，大車站計畫雖已爭取到中央預算，但地方上仍存在許多疑慮，也要考慮到後續維護成本等，綜合考量後會再與中央討論。

大新竹車站跨站式平台計畫獲中央核定列入前瞻建設重大建設，外界好奇高虹安上任後是否續推，都發處表示，新竹大車站跨站式平台的推動與執行，關鍵在未來的營運量與人潮，且經費高，建議要由中央交通部鐵路局主導，地方政府配合執行，中央態度也很重要。

都發處也指出，新竹大車站採跨站式平台興建，鐵路高架或地下施工、用地取得涉及大規模拆遷徵收私人土地建物，易引發抗爭，不排除會有施工延宕，因此，以大眾運輸為導向整體開發，包括提升前後站公有土地使用效率，結合未來新竹輕軌的興建，達到轉乘效應。

針對是否續推大車站計畫，高虹安表示，大新竹車站是跟中央合作的計畫，就她所知，目前包含經費等也都還在研議當中，這部分還會跟中央進一步討論。當然初步看起來是已經有爭取到預算，但包含後續運轉、維運方面還是有成本考量，綜合考量會再跟中央討論。

高虹安也提到，在拜會議會的過程中，許多議員對大車站計畫表達高度疑慮，同時年節走訪地方時，也有專業人士陸續提出針對大車站未來如何營運，發揮交通效益，提升車站周邊商圈人潮等，也提出需要考量的地方，待收集完意見後，也會跟中央提出討論，找到對市民最好的方式。