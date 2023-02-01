中華快遞工會因不滿公司績效獎金扣發1至1.5個月，春節前通過罷工投票，昨天中華快遞召開董事會討論工會訴求，決議補發員工1個月績效獎金，另外每年固定加薪600元。對此交通部長王國材今天表示，他個人支持應該給予調整，而決議已經確定，所以應該不會有罷工問題。

王國材說，中華快遞在過年前已經經過溝通，昨天他們是在等董事會的結果，而整體如果是比較低薪狀況，交通部他個人立場是支持應該給予一些調整，也請公股代表盡量支持，包含績效獎金以及調薪，昨天大概都已經確定，所以罷工應該是不會。

另外，針對長榮航勤加入工會被拒絕，是否會引發另一波228連假運輸危機？王國材則說，長榮航勤部分在長榮航空母公司後來有出面，包含加薪和績效獎進部分也都有處理，他個人覺得一個公司工會應該是讓員工可以自由加入，也知道桃園市政府勞動局也有在處理，這部分就由勞動單位來處理。

而內閣改組後王國材留任，針對華航、陽明董事長是否會換人，他則說，目前第一波主要是針對內閣人選，第二波要看行政院他的目標是什麼，比如說要不要朝年輕化走，這部分就等政策確定再來討論人選。