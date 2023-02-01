裕隆執行長嚴陳莉蓮給同仁的勉勵信中表示，在後疫情時代，去年國內外的情勢都充滿挑戰，通貨膨脹、升息循環、地緣政治、能源危機、氣候變遷、供應鏈問題等因素集結形成一場風暴，讓我們都承受著極大的經營壓力，在這裡我要感謝集團全體同仁，謝謝你們不畏任何風雨、堅守崗位，發揮團隊精神，讓我們集團在困難中一路挺進。

嚴陳莉蓮提到，展望今年，總體環境雖然還是不容樂觀，挑戰還是繼續存在，但我相信情況會愈來愈好，更重要的是，我們集團這幾年來在務實轉型策略下所累積的資源，將從今年開始逐步發酵，包括納智捷品牌的電動車、裕日車(2227)及中華(2204)的新車型、裕隆汽車的能源事業布局、金融水平事業在消金、企金及出行領域的成長、新店裕隆城商場的開幕等等，都會從今年開始逐一展現成果，形成集團中長期發展的堅實基礎。

今年是我們裕隆集團七十周年，我期許大家繼續發揮運動員的拚搏精神，與我站在同一陣線，發揮集團的最大綜效，一起迎向集團事業另一波的向上成長。