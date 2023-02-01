李松季指出，2022年因國內疫情不斷延燒而衍生防疫保險嚴峻挑戰，產險業者在面臨空前的鉅額賠款危機考驗下，仍以最大誠信原則，依照各家保單契約條款約定，善盡了賠付的責任。產險業作為台灣社會安全網重要的一環，在這痛苦紛擾的一年，顯現了值得信賴的強大韌性，產險業的社會價值是不容抹滅的。

2023年後疫情時代，雖然國內外政經環境，仍受到各項眾所周知的因素干擾，呈現不確定狀態，但產險業者秉持再出發的精神，仍將本於協助客戶風險管理及保險「損失填補」(Loss of Indemnity)的基本原則，提供台灣社會與時俱進的各項產物保險商品服務，共同構建一個永續、充滿韌性的台灣。

而防疫政策上最重要的一哩路，李松季表示，已向行政院、衛福部發函及當面陳請，表達由於目前99.5％以上確診個案均屬輕症，疫情已流感化，希望早日促成「法定傳染病」定義的修改，讓業者們及早止血。

李松季也帶來新的訊息表示，有關每年340萬張「住宅火災及基本地震保險」保單電子化的最新進展，剛收到金管會與金融總會有關「111年金融建言白皮書研商會議」的會議記錄，其中針對住宅火災保險保單電子化的建言，金管會主委裁示保險局、銀行局洽產險公會及銀行公會研商並評估推動，目前公會的專案小組正與保險發展中心及銀行端溝通協調推動中，由於此案對民眾、業者及金管會大力推動的「綠色金融」都有重大便利，希望在新的一年能加以促成。