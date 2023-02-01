台灣永續關懷協會主委、立委江永昌指出，，購屋糾紛1季約有500~600件，1年超過2千件，十分的可怕，推出這個網站，可以讓消費者可以一目了然。房地產業界不斷提醒民眾要小心爛尾樓，可是民眾並非人人都具備房地產專業，掌握相關資訊能力相對不足，故協會推出此網站，讓消費者可一次查到建商刑民事等糾紛，全部揭露。

去年以來受到央行持續四度升息、工料雙漲等因素影響，市場上早就擔心會出現建商倒閉潮，以及隨之而來的爛尾樓，現實面已陸續傳出爛尾樓慘痛案例。農曆年前平均地權條例修法三讀一通過，又有建築界大老喊出將有近半的建築業者將面臨倒閉風險。因此購屋民眾踩雷，買到看不到、摸不著爛尾樓的風險跟著大幅升高。

台灣永續關懷協會理事長馮智能表示，基於保障購屋消費者的權益，避免購屋民眾因資訊不足而踩到可能倒閉建商的大地雷，特別委請淡江大學資訊博士開發出全國第一套「購屋不踩雷–AI查尋神器」，整合了司法院、經濟部、公平會、消基會等公私部門有關建商的資訊，民眾只要在鍵盤上輸入建商的名稱或是統一編號，瞬間就能查到該建商有沒有相關優良或是不良的紀錄，藉此提高購屋者的風險意識，再行決定是否購買該建商所蓋的房子。

台灣永續關懷協會創會理事長、前立委張清芳指出，有感於多年來消費者與建商發生購屋糾紛頻繁，嚴重影響購屋人的生活及工作，並耗損大量社會成本，加上看到921大地震造成生命財產重大損失，協會於是從民國89年起舉辦「國家建築金獎」暨「台灣誠信品牌」甄選認證活動，嚴選、評鑑優良、誠信的營建業者，作為民眾購屋置產的參考，這次「購屋不踩雷–AI查尋神器」的推出，同樣是基於保障購屋大眾的權益出發，讓居住正義能真正落實。

台灣永續關懷協會指出，目前因應平均地權條例修法三讀緊急推出的「購屋不踩雷–AI查尋神器」，僅僅是1.0版本，難免還是有些不完美，旨在提供購屋民眾選擇建案、選擇建商之前的篩選之用，萬一真的有中小型建商在新法實施之後撐不住，消費者誤踩雷區的機率可大大降低，不致於因誤踩雷區而損失慘重，這次開放給廣大購屋民眾使用之後，若是有更進一步、建設性的建議或回饋，會盡可能再推出進階「購屋不踩雷–AI查尋神器」2.0，讓民眾更方便使用及查詢。