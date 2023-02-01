至於新制勞退基金自營前十大持股為：台積電38.55％、中華電5.93％、台達電4.98％、鴻海4.89％、富邦金4.5％、國泰金4.41％、台灣大2.9％、聯發科2.83％、兆豐金2.76％及統一超1.86％。

新制委外前十大持股為：台積電持股20.74％，明顯低於自營持有逾38％持股，其次為鴻海3.82％、聯發科3.56％、台達電3.23％、富邦金2.31％、嘉澤2.13％、中信金2％、國泰金1.97中華電1.48％、日月光投控1.45％。

新制勞退慘賠2280億！ 十大持股出爐、台積電占逾1／4
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