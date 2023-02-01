新制勞退基金到去（111）年底持股前十大曝光，台積電仍是第一大持股、占比28.69％，再來是鴻海4.3％、台達電4.01％、中華電3.47％、富邦金3.29％、聯發科3.23％、國泰金3.06％、兆豐金1.81％、中信金1.66、統一1.43％。