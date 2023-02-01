40歲大陸男神胡歌昨(1/31)自曝雙喜臨門，認了已經結婚並生下一女，立刻上了熱搜也差點讓微博癱瘓，微博粉絲爆增70萬人，由於他先前被催婚，總會拿另一位男神彭于晏當擋箭牌，笑說對方不急，他也不急，沒想到胡歌突然閃婚，許多熱心的網友便跑到彭于晏微博下催婚，今稍早彭于晏工作室曬出二月行程表，最後還加了一句「不急啊，我們慢慢來」，似在回應網友催婚。

都在1982年出生的胡歌和彭于晏先前被封為是演藝圈中兩大黃金單身漢，多年前見霍建華、安以軒、劉詩詩等人都紛紛走入婚姻，胡歌便因此變成媒體頭號催婚對象，當時胡歌輕鬆表示：「我不著急，那個彭于晏還沒結婚」，彭于晏聽聞後也回應：「他也不急，那我也不急」，而昨胡歌突然爆出婚訊，還趕進度宣布當爸，引來網友狂笑「彭于晏傻眼了」，眼尖網友更發現，胡歌昨公開喜事至今，粉絲已增加近70萬人，可見他升格為新婚丈夫兼新手爸爸的超高人氣。

胡歌宣布結婚後，粉絲數漲了近70萬。（圖／翻攝自胡歌微博）

對此，彭于晏工作室稍早發文，寫下：「不提前預設的人生，始終相信會與美好不期而遇。2月，不急啊，我們慢慢來」，在行程表上更寫了一句話：「幸福的標準見仁見智，視乎你的測量單位是什麼」，像是在暗示目前隨遇而安的單身心情，引來粉絲回應：「大哥幸福快樂就好」、「回答滿分」、「哈哈哈，變相回應一下大家」、「沒關係，我們慢慢努力」。

彭于晏工作室發文。（圖／翻攝自彭于晏微博）

2020年彭于晏一度被亂傳跟多年好友張鈞甯修成正果，將在台北秘婚，當事人火速否認，之後彭于晏上節目《魯豫有約一日行》，承認已經單身5年，最想找回的是「初戀女友」，並表示：「初戀都是最開心的嘛！再來就是一直在...『追求』這種感覺就沒有了，完全投入的愛情是最難忘的，要不然就是我沒有碰到」，並透露自己是16歲時和初戀女友交往，他會幫女友排隊買蛋糕，兩人還會一起去海邊看星星、吃蛋糕，約會超浪漫。