新年剛開工，大陸首套房貸「降息」潮就來了。大陸多個城市首套房貸款利率就傳出下調消息。根據中新經緯從廈門、珠海等城市的銀行個貸經理處了解到，上述城市調整首套房貸款利率下限，最低達3.7％。業內人士認為，短期來看，符合首套住房貸款利率政策動態調整機制的城市有望跟進調整，利率下限有望降至4％以下。

實際上，除了廈門、珠海外，稍早包含鄭州、福州的首套房貸款利率也下調至3.8％。而這背後根源也來自於中央政策的推動。年前人行與大陸銀保監會發佈聯合通知，決定建立首套住房貸款利率政策動態調整機制。新建商品住宅銷售價格較上月、上年同期連續3個月下降的城市，可階段性維持、下調或取消當地首套住房貸款利率政策下限。

根據諸葛找房數據研究中心不完全統計，春節後，包括鄭州、天津、廈門、福州、珠海、長春、瀋陽等城市相繼下調首套房貸款利率下限，具有重要的指向標意義，新一輪的下調房貸利率潮流正在上演。截至目前已有30城下調首套房貸款利率下限，其中最低降至3.7％。

中指研究院指數事業部市場研究總監陳文靜表示，短期來看，符合首套住房貸款利率政策動態調整機制的城市有望跟進調整，利率下限有望降至4％以下，這部分城市多為普通二線及三四線城市，一線及核心二線城市新房市場韌性較強，房價整體平穩運行，房貸利率或更多從加點數上進行調整。