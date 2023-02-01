陳建仁內閣成型，新任行政院副院長鄭文燦與陸委會副主委梁文傑過往曾被爆出去澳門酒店接受招待，國民黨今辦記者會質疑，未來「抗中保台」是否變成「酒店保台」？籲民進黨新任的兩岸事務官員要為台灣務實找出路，以行動護台。

國民黨發言人林家興隔空提問陸委會主委邱太三：民進黨主席賴清德主張「務實台獨」，是否具備建設性？有任何可模糊空間？提問梁文傑：未來要如何和外界解釋蔡總統與賴兩岸路線的不同？不放棄「務實台獨」如何「和平保台」？

國民黨副發言人呂謦煒也質疑，邱太三說新內閣用梁文傑是在培育人才，但陸委會攸關台灣安全與人民利益，難道都淪為民進黨敗選者聯盟的回收箱？

呂謦煒表示，台北地院認證鄭文燦與梁文傑於2011年5、6月間，一起去澳門酒店接受招待，花費約港幣42萬元，外傳還指他們曾涉及澳門的高檔情色酒店「九號會所」。

呂謦煒質疑，梁文傑、鄭文燦應說清楚當年為何赴澳門？接受的招待是什麼？又是？難道「雙文」是想創造兩岸酒店業文藝復興？兩人能到澳門接受招待，要如何相信他們不會傷害中華民國主權與福祉？

呂謦煒也提到，梁文傑妻子、立委林楚茵曾批抖音「認知作戰」，卻遭抓包在抖音上也有帳號，還拍很多影片，其中還有與梁合拍影片，這個帳號至今未關。

呂謦煒說，林楚茵還曾質疑「愛奇藝」未經許可進入台灣市場，結果自己在臉書發出的自拍照，就被抓包背景筆電畫面是「愛奇藝」；民進黨口口聲聲中共認知作戰，結果卻又來「綠能你不能」的雙重標準。

林家興呼籲，民進黨兩岸事務官員不要再務虛不做事，一下玩抖音，一下挑釁對岸，騙民眾抗中保台；期待新執政團隊拿出務實論述與行動，捍衛中華民國，保護台灣安全繁榮，不做區域穩定破壞者、麻煩製造者，這才符合國際社會期待。

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