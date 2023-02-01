52歲金曲歌后莫文蔚出道至今30年，唱紅無數膾炙人口的動人情歌，2021年結束世界巡迴演唱會後，就鮮少在螢光幕前亮相，不過近日分享開工照時，卻被發現神情憔悴不少，掀起網友熱議。

莫文蔚近日在微博分享賀年開工照，獨照中只見她戴上紅色頭箍，手上拿著紅包及黏上兔子造型的看板，可以說是格外喜氣，另一張則是與老公、母親及家人的合照，只見她與所有成員對著鏡頭擺出微笑，愉悅心情全寫在臉上，並寫道：「年初六開工大吉，祝各位萬事勝意，心想事成，莫家寶貝全體鞠躬」。

莫文蔚一身紅造型拜年，看起來格外喜氣。（圖／Karen莫文蔚微博）

不過向來以凍齡外貌及傲人火辣身材聞名的她，卻被發現臉頰略顯消瘦，神情更是憔悴不少，面容更是出現皺紋及黑眼圈，讓人不禁感慨連女神也難敵歲月在臉上留下痕跡，不過倒是有粉絲出面緩頰，表示全都是「燈光惹的禍」，才會讓莫文蔚看起來略顯老態。

莫文蔚被發現神情憔悴，面容更是出現皺紋及黑眼圈。（圖／Karen莫文蔚 微博）

莫文蔚出道30年，唱紅《他不愛我》、《陰天》、《忽然之間》等歌曲，並兩度奪下金曲歌后，此外，在經典電影《食神》不計形象演出「雞姐」一角，讓演藝事業攀向高峰，接著在1996年以電影《墮落天使》奪下《香港電影金像獎最佳女配角》，演技備受肯定，2021年結束世界巡迴演唱會後，近2年幾乎沒有推出影視作品，改為主攻廣告巿場。