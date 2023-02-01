美國一名25歲身障女子去（2022）年自行使用輪椅登上西南航空（Southwest Airlines）客機時，不慎被空橋的連接處絆住，整個人從輪椅上「彈出去」、摔落地面，導致女子頸部以下癱瘓，她臥床將近一年後不幸身亡，如今家屬指控西南航空未協助女子登機，求償近百萬台幣，不過航空公司卻反稱女子拒絕協助，讓家屬怒轟「荒唐」。

美國女子艾素麗（Gaby Assouline）2022年乘坐輪椅欲登機西南航空客機，卻在半路彈出輪椅，導致頸部以下癱瘓，她近期不幸離世。

綜合佛州地方電視台「WTVJ」、《紐約郵報》（New York Post）報導，25歲佛州女子艾素麗（Gaby Assouline）去年2月準備從佛州勞德岱堡-好萊塢國際機場（Fort Lauderdale-Hollywood International Airport）搭乘西南航空班機飛往丹佛，當時她自行使用電動輪椅上空橋，不過輪椅卻被空橋上的連結點絆住、翻覆，艾素麗也整個人從輪椅上「彈出去」、摔在地上，當場摔斷脖子，造成頸部以下癱瘓。

艾素麗自此住院、臥床，無法說話及行走，在臥床11個月後，她不幸於29日離世。艾素麗的父親菲力克斯（Felix Assouline）說，女兒臥床期間「只能用眼睛說話」，「太太一刻都不願離開女兒。」

艾素麗的母親珊卓（Sandra Assouline）說，女兒患有肌肉組織變成骨骼的遺傳性疾病，導致她行動不變，但發生意外前女兒性格活潑，發生意外後卻再也不能說話，也只能靠鼻胃管進食。

Gaby Assouline dies after being 'thrown' from Southwest Airlines walkway https://t.co/zzbS1GOn9f via @nypost — Melanie🇺🇲 (@mefbama) January 31, 2023

艾素麗臥床後，她的家人指控西南航空在艾素麗請求幫忙時未提供協助，機票上也註明她需要協助，控告航空公司未履行照顧義務，求償逾3萬美元（約新台幣90萬元），不過律師稱，損害金額可能高達數百萬美元。

針對艾素麗家屬的指控，西南航空堅稱艾素麗當時拒絕協助，這番話讓家屬更為惱火，珊卓去年7月受訪時痛批航空公司的說法「荒唐」。