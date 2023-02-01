美國一名25歲身障女子去（2022）年自行使用輪椅登上西南航空（Southwest Airlines）客機時，不慎被空橋的連接處絆住，整個人從輪椅上「彈出去」、摔落地面，導致女子頸部以下癱瘓，她臥床將近一年後不幸身亡，如今家屬指控西南航空未協助女子登機，求償近百萬台幣，不過航空公司卻反稱女子拒絕協助，讓家屬怒轟「荒唐」。

美國女子艾素麗（Gaby Assouline）2022年乘坐輪椅欲登機西南航空客機，卻在半路彈出輪椅，導致頸部以下癱瘓，她近期不幸離世。

綜合佛州地方電視台「WTVJ」、《紐約郵報》（New York Post）報導，25歲佛州女子艾素麗（Gaby Assouline）去年2月準備從佛州勞德岱堡-好萊塢國際機場（Fort Lauderdale-Hollywood International Airport）搭乘西南航空班機飛往丹佛，當時她自行使用電動輪椅上空橋，不過輪椅卻被空橋上的連結點絆住、翻覆，艾素麗也整個人從輪椅上「彈出去」、摔在地上，當場摔斷脖子，造成頸部以下癱瘓。

艾素麗自此住院、臥床，無法說話及行走，在臥床11個月後，她不幸於29日離世。艾素麗的父親菲力克斯（Felix Assouline）說，女兒臥床期間「只能用眼睛說話」，「太太一刻都不願離開女兒。」

艾素麗的母親珊卓（Sandra Assouline）說，女兒患有肌肉組織變成骨骼的遺傳性疾病，導致她行動不變，但發生意外前女兒性格活潑，發生意外後卻再也不能說話，也只能靠鼻胃管進食。

艾素麗臥床後，她的家人指控西南航空在艾素麗請求幫忙時未提供協助，機票上也註明她需要協助，控告航空公司未履行照顧義務，求償逾3萬美元（約新台幣90萬元），不過律師稱，損害金額可能高達數百萬美元。

針對艾素麗家屬的指控，西南航空堅稱艾素麗當時拒絕協助，這番話讓家屬更為惱火，珊卓去年7月受訪時痛批航空公司的說法「荒唐」。

文章來源：Woman Dies Year After Fall From Wheelchair While Boarding Southwest Flight
文章來源：Family outraged at Southwest claim that paralyzed woman refused help
文章來源：Gaby Assouline dies after being ‘thrown’ from Southwest Airlines walkway
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