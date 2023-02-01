新北市中和區今年元旦發生一起離奇命案，1名賴姓男子（34歲）在上月元旦連假時失聯，同事與友人打電話報案，警消到其住處破門後，發現賴男倒臥客廳，而他的妻子徐女（30歲）則在臥房內死亡多時，警方原懷疑是情殺，但賴男送醫恢復意識後，向警方供稱是與妻子相約輕生，但自己僥倖獨活，警方訊後依加工自殺罪嫌將賴男送辦。

據了解，賴男與妻子在中和中山路二段租屋，賴男在元旦當天即失聯，隔天賴男原要上班，但也沒有出現在公司，同事與友人以各種方式嘗試聯絡未果，因此趕緊向警方報案。

警方確認賴男住址後，便偕同消防聯絡房東一同前往，眾人進入屋內後，赫然發現賴男倒臥在客廳，經檢查後確認還有呼吸，趕緊將他送醫急救，此外，警消還在臥房內發現賴男妻子，但是已經明顯身亡多時。

警方原以為是情殺案件，不敢輕忽，所幸賴男經搶救後恢復意識，他接受偵訊時供稱，夫妻2人在外積欠上百萬債務，因無力償還，所以元旦當天晚間相約尋短，但自己在過程中因為有失禁反應，才起身走到廁所清理，隨後便失去意識暈厥。

賴男還向警方辯稱，所有計畫皆為妻子所提出，他只是聽從指示配合執行，而警方追查也發現，雖賴男有保險，但徐女則無，研判賴男應無殺人犯意，不過確實有輕生行為，因此訊後仍依加工自殺罪嫌將他函送地檢署偵辦。