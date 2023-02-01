新北市中和區今年元旦發生一起離奇命案，1名賴姓男子（34歲）在上月元旦連假時失聯，同事與友人打電話報案，警消到其住處破門後，發現賴男倒臥客廳，而他的妻子徐女（30歲）則在臥房內死亡多時，警方原懷疑是情殺，但賴男送醫恢復意識後，向警方供稱是與妻子相約輕生，但自己僥倖獨活，警方訊後依加工自殺罪嫌將賴男送辦。
據了解，賴男與妻子在中和中山路二段租屋，賴男在元旦當天即失聯，隔天賴男原要上班，但也沒有出現在公司，同事與友人以各種方式嘗試聯絡未果，因此趕緊向警方報案。
警方確認賴男住址後，便偕同消防聯絡房東一同前往，眾人進入屋內後，赫然發現賴男倒臥在客廳，經檢查後確認還有呼吸，趕緊將他送醫急救，此外，警消還在臥房內發現賴男妻子，但是已經明顯身亡多時。
警方原以為是情殺案件，不敢輕忽，所幸賴男經搶救後恢復意識，他接受偵訊時供稱，夫妻2人在外積欠上百萬債務，因無力償還，所以元旦當天晚間相約尋短，但自己在過程中因為有失禁反應，才起身走到廁所清理，隨後便失去意識暈厥。
賴男還向警方辯稱，所有計畫皆為妻子所提出，他只是聽從指示配合執行，而警方追查也發現，雖賴男有保險，但徐女則無，研判賴男應無殺人犯意，不過確實有輕生行為，因此訊後仍依加工自殺罪嫌將他函送地檢署偵辦。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。