蕭敬騰日前受邀看「蔡康永創作展」展時，得知畫作已全數售出，轉而動念要買全場唯一非賣品：蔡康永的「手繪牛皮書」，還頑皮的在現場抱著該作品不肯放下，並跟工作人員要「已售出」的小貼紙，想貼在上面，堅持表示已經非他莫屬，並感性地說，這份手稿，是康永哥最初的創作發想且沒有經過任何包裝，對我而言非常珍貴。

林志玲（右）逗趣喊想把跨界藝術家蔡康永的手稿給偷走。（海灘娛樂提供）

「手繪牛皮書」是蔡康永在創作期間的隨手撰寫與繪畫的紀錄，展覽期間放置於白石畫廊展場，提供給來賓們觀賞，是非賣品。在展間，也是熱門的排隊項目，觀眾形成一條戴手套翻看這個作品的隊伍。

沒想到這個非賣品，除蕭敬騰情有獨鍾外，林志玲也慧眼獨具看上，現場工作人員透露，年前志玲姐姐來看畫展，發現畫作都賣完了，連手稿的手繪牛皮書都被蕭敬騰搶下，就抱著牛皮書說「我要偷走！」相當逗趣。

天王蕭敬騰（右）買下跨界藝術家蔡康永的創作手稿。（海灘娛樂提供）

蔡康永表示手繪牛皮書放在展覽中，本來是提供觀眾對照的樂趣，完全沒有想到林志玲和蕭敬騰會要求收藏，「我還真的挺捨不得的，畢竟是這次展覽的起源，整本都是我一頁一頁的亂想亂寫亂畫」。

蕭敬騰於蔡康永創作展開幕時致贈花籃。（海灘娛樂提供）

蔡康永還透露蕭敬騰在看展時，有句話打動了他，「他說要把這本當成生活的塔羅牌，沒事就翻一頁當成當天的靈感。」蔡康永形容，這是對我是很大的信任。所以决定以榮幸的心情、把這個作品交付到他的手上。

蔡康永創作手稿讓林志玲、蕭敬騰都情有獨鍾。（海灘娛樂提供）

「蔡康永創作展」展出70多幅蔡康永對文字見解的畫作，希望帶給觀眾力量與平靜。去年12月16日開展後受到廣大迴響，累計超過上萬民眾朝聖、上百明星藝人觀展，展覽將展至2月4日。