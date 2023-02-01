國民黨台北市議員徐巧芯今（1）日正式宣布投入台北市第七選舉區（信義、南松山）立委初選，拋出5大目標挑戰同黨現任立委費鴻泰，隨後她更透露，4年前費尋求她支持時，曾表明可能是最後一屆（立委），未來考慮交棒給她，還當場敬酒稱「敬未來的立法委員」，但如今看來承諾無法繼續下去了。

徐巧芯正式宣布參加立委初選後，在台北市議會接受媒體聯訪，當場拿出已經做好的文宣品拍照，希望能夠獲得選民支持，在初選中贏下挑戰立委的機會。

徐巧芯透露，4年前自己全力支持費鴻泰，當時費來她的尋求支持時，曾表明可能是最後一屆，未來考慮交棒給她，還敬酒稱「敬未來的立法委員」，在場的有費與他的太太及自己與她的先生。

「看起來承諾沒辦法繼續進行下去！」對此，徐巧芯說不會太介意，因為每個時期的想法本就不同，但就是互相尊重、好好競爭，不會因為初選就撕破臉，若未來國民黨取得執政權，內閣中也會有很多職位需要費鴻泰的經驗與能力，屆時她仍會全力支持對方。