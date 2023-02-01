半導體產業面臨供過於求、客戶砍單危機，其中記憶體晶片淪為重災區，南韓大廠SK海力士公布2022年第四季由盈轉虧，營業虧損達1.7兆韓元，創下2012年SK集團收購海力士以來最大虧損，並警告上半年晶片業不景氣惡化，下半年景氣才可望好轉。

綜合外媒報導，SK海力士去年第四季產生1.7兆韓元的營業虧損，遠比分析師預期的虧損1.1兆韓元還多，與2021年同期的4.2兆韓元相比，正式由盈轉虧。海力士2022年第四季營收則年減37.8%至約7.69兆韓元。

海力士強調將堅持資本支出減半計劃，並預測該行業整體庫存水位繼續升高，預料到6月的半年內觸頂。

另一南韓大廠三星則公布去年10月至12月間的營業利益下滑至4.3兆韓元，較1年前同期大減69%；銷售額則年減8%至70.46兆韓元。值得關注的是，先前遲遲未表態減產的三星，日前首度鬆口第一季已開始削減產能，業界則預估記憶體市場會提前在下半年復甦。

另根據美國財經媒體報導，記憶體業者包括三星在內，今年整體營業虧損將達50億美元（約新台幣1520億）新高。集邦科技分析師示警，記憶體晶片這波價格跌勢還沒有看到盡頭，去年崩跌40％後，今年首季恐再跌23％。