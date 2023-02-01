移民署1日宣布推動「擴大逾期外來人口自行到案」，在台的逾期停、居留外籍人士，可主動前往移民署，到案者將從寬論處，採取免收容、繳最低罰鍰2000元，且不管制禁止入出國，呼籲外籍人士配合。

移民署表示，2020年新冠疫情席捲全世界，國際航班停航或大量減班，導致部分外來人口滯留我國，導致逾期停、居留外來人數持續攀升。目前各國疫情趨緩，國際航班也恢復運行，為協助逾期外來人口儘速返國，2月1日起推動「擴大自行到案專案」。

移民署進一步強調，入出國及移民法部分條文修正草案日前已送立法院審查，其中為防杜外國人逾期滯留，針對逾期的罰鍰，從現行2000元到1萬元，加重為3萬元到15萬元，管制來台期限也從最高3年，調高至最高10年。

自行到案者將採最低2000元罰鍰，且不管制、不收容，可即刻買機票返回家鄉，專案從2月起至6月底止，移民署呼籲民眾如果認識在台逾期停（居）留的外來人口，可鼓勵當事人把握機會，在加重逾期罰鍰及管制前，趕快出面自行到案。

為便利外籍人士到案，移民署設置專案免付費諮詢專線0800-024-881（ByeBye），提供多國語言服務，有需求的民眾可以利用該專線諮詢自行到案相關訊息。