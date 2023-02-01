日統客運今日（1日）起停駛往返雲林及台北的國道客運路線，改由統聯客運接手，統聯在雲林縣原本就有63個據點，接手日統的營運路線，17個乘車點的乘客搭乘前要打電話向西螺站先預約，今（1日）從西螺站上車的乘客比平日多一半。

日統1月16日起停駛7005「台北市-國道一號-民雄」，2月1日起停駛7000「台北市-斗六」、7001「台北市-北港」、7002「台北市-四湖」等4條國道客運路線，全部由統聯客運接手。

統聯客運西螺站今天早上8點多前往台北的車滿座。（周麗蘭攝）

統聯客運原本就有經營1633「四湖-北港-台北」、1635「四湖-虎尾-台北」、1636「四湖-西螺-台北」、1637「四湖-林厝寮-西螺-台北」，全雲林縣有63個售票處或上下車據點，大多數接駁點都在西螺站，接手營運不困難。

統聯客運在雲林縣有63個售票處或上下車據點，大多數接駁點都在西螺站。（周麗蘭攝）

統聯今接手日統國道客運營運的第一天，西螺站乘客比平日多出一半，早上8點多發出往台北的車滿座，幾位乘客說搭乘習慣沒有差很多。

統聯客運張貼的公告。（周麗蘭翻攝）

統聯客運張貼告示指指出，北上於斗六火車站、正心中學、新街、元長、馬光、土庫、虎尾科技大學、斗南交流道、四湖、東勢圖書館、麥寮、沙崙後、橋頭、豐榮、崙背、二崙等乘車的民眾，請於搭乘前一日致電西螺站預約班次。