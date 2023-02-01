台灣交安事故多，曾遭外媒評為「行人地獄」，日前又有日本YouTube分享一段在桃園發生的影片，一輛貨車在左轉時，險些撞上正在過斑馬線的婦人，婦人當場嚇到倒退、跌坐路邊，短短7天在日本吸引逾200萬觀看次數。對此交通部長王國材說，目前不禮讓行人在這一次交委會的處罰條例裡面已經提高，對於行人路權的不尊重，已列為交通部很重要的施政重點。

王國材表示，這一次交委會的處罰條例裡面已經提高了，從3600到6000元，交通部也組成專門處理行人安全的專案，期待能跟地方政府配合，包括CNN或國外媒體對於行人路權不尊重的部分，今年已當作交通部很重要的施政重點。

桃園市長張善政則說，要再度去呼籲所有駕駛人，不管是汽車或機車駕駛員，務必要尊重行人的路權，「行人優先」這個原則請務必隨時記在心裡。

另外，針對內閣改組後首次行政院會將邀請六都首長參加，會中是否將提出什麼建議？張善政則說，等他參加之後再向大家報告。