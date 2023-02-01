垃圾處理困難，新北市環保局推動廢棄物多元化、智能化處理及再利用，其中廚餘處理困難，新北市今年將擴大與中央畜牧場、大型紙廠合作，實驗廚餘與豬糞尿、紙漿廢水，不僅可產生綠電，排碳量也較傳統堆肥少約90％；另將興設高效堆肥場，年底完工後，年底完工後每天可處理50頓以上廚餘；也將設置生質能源廠，利用厭氧發酵與沼氣發電技術處理廚餘。

新北市環保局長程大維1日在市政會議報告新北多元垃圾處理方式，新北市長侯友宜表示，倒垃圾是每個人的日常生活，看似平常，卻是環保大事，垃圾問題沒處理好，就會變成嚴重的汙染問題。

侯友宜說，近幾年受疫情影響垃圾量增加，加上焚化廠老舊需要整建，垃圾處理面臨的挑戰，環保局須擔起責任，未來更應擴大與其他縣市合作、團結共好，如同與桃園市互惠合作處理垃圾及廚餘，讓彼此資源妥善利用。

程大維指出，垃圾處理政策須朝向智能化發展，如五股夏綠地的智能分類廠，即是以自動化替代人力的一個開始；或與民間企業合作，引進技術與資源，將廚餘快速發酵成為肥料，或是成為生質能源發電；甚至未來規畫興建廢棄物智能管理中心，強化垃圾調度與處理效能，邁向2050淨零排放目標。

環保局表示，繼與中央畜牧場合作實廠試驗後，環保局今年將以每趟25公噸的廚餘持續送往畜牧場與豬糞尿進行共消化，此外亦規畫與大型紙廠合作廚餘混合紙漿廢水共消化，厭氧共消化可產生綠電，排碳量較傳統堆肥少約90％。

環保局也將興設高效堆肥廠，以高溫霧化水解技術快速碳化有機質，將廚餘轉化成堆肥，今年年底完工後預計每天可處理50公噸的廚餘。

另為因應未來熟廚餘養豬政策的調整，環保局已著手依促參法引進民間技術及資源，預計投資金額5億元興設日處理量200公噸以上生質能源廠，利用厭氧發酵與沼氣發電技術處理廚餘，兼具廢轉能、綠電減碳的雙重效益。預估在2026年完成興建。