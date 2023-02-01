中國大陸所擁有巨大的秘魯的拉斯班巴斯（Las Bambas）銅礦場，佔全球銅礦供應2%，由於主要礦區受到抗議群眾的道路封鎖和襲擊，相關的物流運輸受到了影響，不過生產本身並未受到干擾，在全球供應已經十分吃緊的情況下，陸礦業公司本週很可能會宣布停產。

據《路透社》（Reuters）31日報導，秘魯作為世界第2大銅生產國，自12月初以來，社會動蕩日益嚴重，在運輸受阻而影響進出運輸後，拉斯班巴斯由於關鍵物資出現短缺，礦山被迫開始逐步減緩營運。

中國大陸五礦資源有限公司（MMG）30日（一）公告表示，其位於秘魯南部山區的拉斯班巴斯礦坑可能被迫將於2月1日（三）起停止運營。以因應前總統卡斯蒂約（Pedro Castillo）下台被捕所引發的抗議活動。

公告指出，若是情況持續，礦山將自2023年2月1日（秘魯時間）起暫停銅生產，而其營運將開始處於維護狀態。此外，拉斯班巴斯已調動其礦山保安人員，且仍確保資產安全。

「如果情況不改變，該礦將無法從2月1日起繼續進行銅生產。」

秘魯的動亂是幾十年來最嚴重的，已有48人在衝突中喪生，另有10人在與道路封鎖有關的事故中死亡。

採礦業的另一個主要參與者瑞士礦業巨擘嘉能可（Glencore, GLEN.L）先前在抗議者襲擊了其位於秘魯的巨大的安塔巴蓋銅礦（Antapaccay），該司已先於1月20日暫時停止了運營。

抗議者希望迅速舉行新的選舉，以取代當前的總統博魯阿爾特（Dina Boluarte）和國會，但立法者迄今未能為投票設定新的時間表。他們將進行一項法案進行辯論，以便將投票時間提前到今年。