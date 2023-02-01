新版的「莒光樓藝品紀念酒」完美復刻莒光樓古典建築形象，就連外盒設計部分也有許多巧思。(于家麒攝)

金門縣陶瓷廠限量復刻金門莒光樓主題紀念酒，每瓶瓶蓋上都有專屬編號，限量2000瓶。(于家麒攝)

陶瓷廠長何桂泉解說瓶身燒製的工法與難度，燒成率只有2成多(于家麒攝)

設計師董怡萍說明設計理念，代表著戰地精神標誌的莒光樓，固若金湯，毋忘在莒。(于家麒攝)

1987年推出的第一批的莒光樓紀念酒(左)與新版紀念酒(右)設計與燒製工法上都有明顯差異。(于家麒攝)

為慶祝金門精神地標-莒光樓建成70周年紀念，全國唯一官窯-金門縣陶瓷廠經過1年多來不斷的研究、實驗，特別推出限量2000瓶的珍藏版「莒光樓藝品紀念酒」，並於今(1)日試賣100瓶，原價每瓶新台幣3000元，優惠價2680元，每人限購1瓶，一早就吸引大批收藏迷排隊等搶購，8點開賣，隨即秒殺遭搶購一空。

金門縣陶瓷廠長何桂泉表示，代表金門戰地精神的「莒光樓」已建成70周年，因有其重要的歷史意義，曾數度做為郵票發行的主題與各式紀念品的主角，該廠也曾於1987年與金門酒廠合作，生產過第一批的莒光樓紀念酒，當年一推出便引發話題並收藏家搶購，據了解第一批莒光樓瓷器造型紀念酒，光是保存完整的空瓶目前在網路市場都已飆破5000元身價。

陶瓷廠指出，這次再與金酒合作新推出的「莒光樓藝品紀念酒」，由該廠資深製模師傅-蔡金頤先生將「莒光樓」原模俥雕塑，瓶身造型設計將莒光樓建築對稱的彷紫禁城頂層十字脊屋頂形式多稜的角樓，精細雕塑，同時經過素燒、施釉、加工出精緻的莒光樓細部牆面圖紋，再歷經數次炙熱的窯燒，淬鍊出工藝精細的「莒光樓藝品紀念酒」，完美復刻莒光樓古典建築形象，因有其難度及挑戰之工藝，使此款主題酒整體設計呈現雄渾的氣勢，精巧細緻，值得珍藏。

設計師董怡萍也表示，「莒光樓藝品紀念酒」有別於以往的瓶身，四面有稜有角，製作過程中，需要許多工法，燒成率只有2成多，特別辛苦與不易，每個環節都需要非常仔細，及不斷試煉，也正如代表著戰地精神標誌的莒光樓，固若金湯，毋忘在莒。

此外，在外盒設計部分也有巧思，以舉世聞名的大膽戰役為設計發想，運用類同等高線的設計，搭配代表軍事的軍綠色色調來描繪戰後的大二膽，同時在「生明路」上以點點金光的燙金呈現，象徵傳令兵賴生明小兵立大功，奔出勝利之路的金門精神!

陶瓷廠也表示，今早試賣的100瓶「莒光樓藝品紀念酒」雖然被秒殺搶購一空，但沒買到的民眾也不要太過惋惜，剩餘的1900瓶限量紀念酒將於2月15日正式上市販售，每人限購2瓶，每瓶都有獨有的號碼標籤(隨機提供不得挑號)，售完為止，想珍藏此藝品的民眾可得把握最後機會喔！

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