台新藥完成新藥APP13007人體臨床試驗綜合統計分析。APP13007共執行完成臨床二期(CPN-201)及臨床三期(CPN-301, CPN-302)三項臨床試驗，在ITT族群(統合CPN-301和CPN-302)中，58.2%的用藥組受試者在經過14天用藥療程後，第15天前房細胞數量為零，安慰劑組為17.3%(p<0.001)，81.4%的用藥組受試者早在第4天疼痛指數為0，安慰劑組則為47.4%(p<0.001)。藥效持續性方面，用藥組抑制發炎效果顯著優於安慰劑(p<0.001)，用藥組止痛效果亦顯著優於安慰劑組。在安全性上用藥組及安慰劑組數據相當。

台新藥計劃將在今年上半年向美FDA遞交藥證申請，而中國大陸以外授權進度也進行到最後階段，現在洽談中的對象有3～~4家，正在對價格、合約條件進行最後洽談，目標放在今年上半年能夠拍板。