「晶彩盛年金門高粱酒」採用30mm超大Swarovski元素珍稀藍晶祝願「晶」想事成。（黑松提供）

開春後想招好運，不妨以水晶增添美好祝福。黑松聯手金酒與知名占星專家唐綺陽合作推出「晶彩盛年金門高粱酒」系列首部曲，並採用2023年幸運色－藍綠色的Swarovski元素頂級璀璨藍晶，中西文化融合將美好寓意的「Swarovski水晶」結合東方生肖的「銀兔」，期許大眾新的一年「晶」想事成，即起全台限量2萬瓶開賣。

黑松首次聯手金酒與有「國師」之稱的知名占星專家唐綺陽合作推「晶彩盛年金門高粱酒」系列首部曲，並採用Swarovski元素頂級璀璨藍晶，搭配躍然於大橢圓形花式寶石的銀兔，打造融合中西好運的金門高粱酒。

唐綺陽據今年星象運勢推敲出年度幸運色—藍綠色，因此瓶身設計特別以Swarovski元素璀璨藍晶精心打造，承載了滿滿的祝福寓意，唐綺陽也表示：「2023 年冥王星首次進入水瓶座，會有許多發展、新格局的可能性，只要有所付出，就有實踐所願的機會。」

「晶彩盛年金門高粱酒」採用的Swarovski元素Oval fancy stone蛋型水晶代表了希望、重生的美好涵義，簡約俐落的瓶身設計，搭配現代幾何美學手法重新詮釋Swarovski水晶綻放的耀眼光芒，更凸顯了璀璨藍晶的高貴與質感；瓶蓋上飛躍的銀兔更是畫龍點睛，全台限量2萬瓶今日開賣，除了獨特造型外更搭配特調酒體，豐富的果乾窖陳香氣層層疊加，入口的豐潤口感搭配果香的酸甜味，尾韻的熟糧香與梅麴味，給味蕾出其不意的層次驚喜；另外唐綺陽也將於2日晚上8點於粉絲專頁直播開箱並送出2023年度最閃「晶彩盛年高粱酒」。

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